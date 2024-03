Orto botanico, si celebra la "Giornata del profumo"

Giovedì 21 marzo alle 16 e 30, la sala colonnato dell'Orto botanico di Catania ospiterà l'evento "Le note del profumo - Corrispondenze sensoriali tra musica e fragranze", organizzato in occasione della "Giornata del profumo" dall'Accademia del profumo che, dal 2017, invita ad immergersi nel mondo delle fragranze. Il progetto, curato dal dottor Giuseppe Siracusa (responsabile della promozione e progettazione delle aree espositive e museali), prevede la presenza di un esperto profumiere e di artisti che secondo la loro natura artistica accompagneranno il racconto olfattivo dell’esperto in fragranze. Parteciperà all'incontro Antonio Alessandria (titolare della profumeria artistica Boudoir 36 di Catania) le cui narrazioni olfattive saranno accompagnate dalla poesia, dalla lettura di testi accordati alle fragranze descritte, dal teatro, in collaborazione con i musicisti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.