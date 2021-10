Una nuova edizione del Pin Up Circus in versione Halloween a Piazza Manganelli dal 29 ottobre 2021 all'1 novembre 2021. Due spettacoli di giocoleria ogni giorno. Truccatrice al servizio dei bambini. Lezione di swing gratuita. Laboratori per bambini. Area food. Artigianato locale

