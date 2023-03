Museo interattivo "Illusion Rooms" a Porte di Catania dal 4 al 19 marzo

Seguendo il trend che ha visto nascere in tantissime città svariati “Musei delle Illusioni”, anche il Centro Commerciale Porte di Catania offrirà ai suoi visitatori un evento magico, innovativo e super instagrammabile.

Dal 4 al 19 marzo, la Galleria ospiterà “Illusion Rooms”, una mostra interattiva a metà tra scienza e gioco, durante la quale adulti e bambini potranno giocare con la prospettiva e la percezione ottica, divertirsi ingannando i sensi e, ovviamente, scattare tantissime foto da condividere sui social!

Stanze sottosopra, giochi di specchi, proporzioni sproporzionate: tutto è pensato per offrire ai visitatori un’experience indimenticabile tra un acquisto e l’altro nei negozi del Centro. Per saperne di più, è possibile consultare il sito portedicatania.it e i profili social, sempre aggiornati e ricchi di contenuti. L’accesso è gratuito ma sarà necessaria registrazione in loco per accedere al Museo.