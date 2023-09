Piazza Università, premio "Le Maschere del Teatro Italiano 2023" con Solenghi, Sastri e Lavia

Si terrà domani, giovedì 7 settembre alle 20,30, nello splendido scenario di piazza Università, uno dei luoghi più fascinosi di Catania, la serata finale del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2023 organizzata per il secondo anno dal Teatro Stabile. A condurla, come sempre Tullio Solenghi che con la sua verve, sin dal suo esordio, presenta la manifestazione. Tredici le categorie finaliste, due i Premi speciali, tanti gli ospiti in sala.

Ad aprire la serata sarà Lina Sastri con “Core ‘ngrato” canzone classica napoletana scritta nel 1911 da un emigrato calabrese e musicata da Salvatore Cardillo. Un brano bellissimo che la grande artista napoletana presenterà accompagna dal violinista Gennaro Desiderio. La chiusura della serata è invece affidata a Gabriele Lavia, che quest’anno riceverà il Premio alla carriera del Presidente, e regalerà al pubblico un breve monologo “Quanto è bella giovinezza” da Lorenzo il Magnifico.

Il Premio Graziella Lonardi Buontempo sarà consegnato da Gabriella Buontempo, nipote della mecenate napoletana celebre collezionista e amante dell’arte contemporanea, ad Annamaria Granatello direttore e presidente del Premio Solinas. Tredici le categorie che verranno premiate: migliore spettacolo, migliore regia, attore e attrice protagonista, attore e attrice non protagonista, emergente, interprete di monologo, novità italiana, scenografo, costumista, luci e musica. L’originale premio, una maschera in acciaio posata su una pietra dell’Etna, è realizzato dall’artigiano napoletano Paolo Gambardella.

In sala sarà presente Tuccio Musumeci, l’amatissimo attore catanese, una vera e propria istituzione cittadina, che l’anno prossimo compirà 90 anni. Le terne finaliste sono state scelte da una giuria di esperti presieduta da Gianni Letta e composta da Rita Gari Cinquegrana (Presidente del Teatro Stabile di Catania), dai giornalisti di settore Giulio Baffi, Donatella Cataldi, Carmelita Celi, Franco Cordelli, Masolino d’Amico, Maria Rosaria Gianni, Katia Ippaso, Roberto Mussapi, Simonetta Trovato, dal fotografo di scena Tommaso Le Pera, da Giovanna Marinelli (già Direttore e Commissario straordinario del Teatro di Roma) dal produttore teatrale Salvatore Vanorio e votate da una giuria di circa 1200 operatori culturali.

A supportare Tullio Solenghi le due vallette Federica Motta e Lorena Crisafi truccate da Élite estetica, acconciate da Luxury Style Hairdresser e vestite da Mariella Gennarino le cui creazioni si distinguono per i particolari raffinati che riportano ai colori, la solarità e alle trame dei meravigliosi pizzi siciliani. Diretta/differita su Raiuno.