Presentazione del libro 'Peri peri con Bellini'

Cinquanta pagine per smuovere le coscienze, per rimettere al centro il valore della memoria ma soprattutto per risvegliare quel senso di comunità che spinge a farci delle domande. Punti interrogativi – certamente necessari – per rompere il muro dell’indifferenza e fare della cultura e dell’arte il vero motore di sviluppo. Di un territorio, di una città, di una comunità chiamata ad alzare lo sguardo, a mettere in tasca per un attimo lo smartphone e riconoscere la bellezza.

C’è l’indifferenza, il bisogno di conservare la memoria, di assaporare la storia e le tante sfumature di Catania. C’è il parallelismo tra ieri e oggi – forte e vivo - tra passato e presente, che costringe troppo spesso i giovani a fuggire via. Ma soprattutto c’è la statua di Vincenzo Bellini, che in un percorso fantasioso si sveglia da Piazza Stesicoro e ci accompagna alla scoperta di Catania e delle sue bellezze.

? questo e molto altro Peri peri con Bellini, il progetto editoriale di Erika Magistro, edito Algra Editore, che sarà presentato venerdì 22 ottobre, alle ore 17:30, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura, alla Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, in via SanGiuliano 307 – Catania.

