Niente deve fermare la magia del Natale. Gli Artieri quest’anno hanno pensato di premiare chi sceglie le loro creazioni. Tutti coloro che acquisteranno un loro prodotto d’artigianato parteciperanno al contest online “REGALA ARTIERI E VINCI” con in palio un soggiorno di una notte in una bellissima struttura nel centro storico della nostra Catania.

Gli Artieri già da metà novembre si sono avvicinati alla festa piu’ magica dell’anno adeguandosi ai tempi e proponendo le proprie creazioni in una piazza virtuale, il gruppo Fb “Artieri Mercato Online”, nell’ attesa di tornare nelle locations tanto amate.

Un vero e proprio mercatino di natale online dove trovare una selezione tutta dedicata al periodo più bello dell'anno (dalle decorazioni ai regali per grandi e piccini). Il gruppo Artieri Mercato Creativo curato da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo dopo una lunga estate di eventi al centro storico di Ortigia e alla tonnara di Marzamemi, ha deciso di sospendere, causa covid, il proprio calendario, ma l’entusiasmo e la voglia di fare sono sempre altissimi.

Oggi più’ che mai il desiderio è quello di non lasciare soli e fermi i propri amici artisti ed artigiani; da qui’ l’idea di trasferirci in una piazza virtuale, un gruppo Facebook dove poter condividere e vendere come in un vero mercatino le creazioni esclusive della selezione Artieri. Torneremo nei nostri luoghi del cuore, sarà emozionante e non vediamo l’ora, ma nell’attesa seguiteci anche in questa nuova avventura virtuale. Scopri ogni giorno le ultime creazioni e sostieni l'artigianato locale insieme a noi. Quest'anno il regalo è artigianale, made in Italy, fatto per te. Il gruppo Artieri Mercato Online: https://www.facebook.com/groups/859900597822876/. Artieri Mercato Creativo: https://www.facebook.com/ArtieriMercatoCreativo/.