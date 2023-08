"Rosso: la bottega dei bottoni" torna ad Acireale, il 2 settembre lo spettacolo in piazza Duomo

La sera di sabato 2 settembre, nel cuore pulsante della città di Acireale, in piazza Duomo alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Rosso: la bottega dei bottoni” dell’associazione Guardastelle.

Dopo i successi riportati in Sicilia, in Italia e in Svizzera la performance ideata dal team dell’associazione tornerà a casa. Guardastelle, infatti, è una realtà ben radicata nel territorio di Acireale, dove ha la sua sede e tiene corsi e laboratori teatrali. Fin dalla sua nascita ha lo scopo di creare una società inclusiva in cui non ci sia più bisogno di parlare di inclusione non perché si ignorino le persone con disabilità, ma perché la disabilità, la diversità, entri definitivamente a far parte di ciò che si considera normalità.

Scopo rappresentato al meglio da “Rosso: la bottega dei bottoni”, una favola magica che racconta la bellezza della diversità, l’amore per il prossimo e i legami che si possono cucire tra gli esseri umani. Il senso profondo dello spettacolo è quello di promulgare una nuova dottrina esistenziale, nella quale il concetto di diversità lascia il passo a quello di unicità, che scuote lo spettatore inducendolo ad una riflessione intima, in un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Lo spettacolo sarà presentato alla stampa unitamente dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e dal presidente dell’associazione Guardastelle Paolo Filippini, venerdì 1° settembre presso la sala stampa del Palazzo di Città alle ore 10:30.