Ludum - Slime day e scienza contro magia

Ultimo fine settimana di Gennaio più che bello al LUDUM. Due delle attività più belle di LUDUM. Il laboratorio di Slime e chimica con la notevole scienziata Giulia che vi insegnerà l'arte di preparare Slime portentosi e composti chimici sorprendenti (lo slime ve lo porterete pure a casa) per il divertimento di grandi e piccoli.

Il nostro pluripremiato spettacolo scientifico “Scienza Contro Magia” in lizza per vincere premio di più bello spettacolo scientifico europeo del 2022 con il simpatico Mago Dimis e il perfido e pericoloso Pazzus scienziato di LUDUM.

Insomma il meglio che LUDUM possa offrire per ore di divertimento intelligente per tutta la famiglia, consigliamo dall'età scolare fino a 116 anni. Per mantenere fruibili le attività i posti sono ridotti, affrettatevi a prenotare.