Adrano Summer Fest - Enrico Guarnieri nell'Ispettore Generale

Sabato 13 agosto sul palco dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) il grande talento comico di Enrico Guarneri intratterrà il pubblico con lo spettacolo L’ispettore generale. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano - CT – biglietti a partire da €10).

È una versione in cui Enrico Guarneri accentua ancor di più la parte esilarante sbalzando, in un luogo “non-luogo” ed in un tempo “non tempo”, che potrebbero persino essere (entrambi) i nostri, le figure sordidamente irresistibili dell’estabilishment locale, in formato bonsai: il piccolo sopruso, il minuscolo profitto di cui si nutre il misero potere della burocrazia. Si ride e ci si indigna, si ammira la maestria e la forza sorprendente di Guarneri, della Compagnia che lo circonda, dell’allestimento semplice ma ricco di sorprese e di citazioni.