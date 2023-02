Spettacolo 'Cappuccetto Rosso' al Roots

Sabato 4 febbraio, alle ore 17, al Roots, in via Borrello 73, a Catania, andrà in scena lo spettacolo ‘Cappuccetto Rosso’ della compagnia campana La Mansarda Teatro dell’Orco. Questa rappresentazione teatrale è all’interno della rassegna teatrale per le generazioni future, Il teatro dei giganti’, prodotto da La Casa di Creta -Teatro Argentum Potabile. Per prenotazioni telefonare al 3534304936.

Nota della regia: “Cappuccetto rosso” è senz’altro una delle fiabe più popolari, ma la più antica è senz’altro alla versione del Francese Charles Perrault, nella quale il lieto fine, presente invece nella versione dei fratelli Grimm, è assente. Nella nostra trasposizione teatrale il lieto fine è d’obbligo, ma il colore dei personaggi è in linea con la morale della fiaba di Perrault”.