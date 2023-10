Teatro Massimo Bellini, la "Fille" di Donizetti è un successo: ultima replica il 28 ottobre

Ultima replica il 28 ottobre all 17,30 al Teatro Massimo Bellini per La fille du régiment, opéra-comique in due atti su libretto di Jean-François Bayard e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges.

Star del cast vocale è il tenore americano John Osborn che si è alternato con Valerio Borgioni nel ruolo di Tonio, celebre per la cosiddetta cabaletta “dei 9 do” (“Pour mon âme”). Jessica Nuccio, Manuela Cucuccio e Federica Foresta sono invece i soprano che hanno ruotato nel divertente ruolo della vivandiera Marie, orfana di padre e allevata dal reggimento francese; e innamorata, ricambiata, dal tirolese Tonio che per lei si arruolerà tra le truppe d'oltralpe. I baritoni Luca Galli ed Enrico Marabelli si succederanno nei panni del paterno sergente Sulpice; il mezzosoprano Madelyn Renée è la Marquise de Berkenfield, che ritrova la figlia Maria e cercherà di riportarla in seno alla nobile famiglia d’origine; il basso Francesco Palmieri è il suo attendente Hortensius, per Ernesto Tomasini il ruolo en travesti della duchessa di Krakenthorp. I costumi di Zeffirelli sono ripresi da Anna Biagiotti. Luci di Antonio Alario.

La stagione lirica del Bellini si chiuderà all’inizio di dicembre con La traviata, in un allestimento del Macerata Opera Festival, che vedrà José Cura sul podio e Daniela Schillaci, Stefan Pop e Franco Vassallo nei ruoli principali.