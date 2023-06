Teatro Stabile, chiusura di stagione con "L'altalena" di Martoglio

Dal 20 al 25 giugno va in scena a Sala Verga (e non a Palazzo Platamone, come annunciato in precedenza) l’ultimo spettacolo della Stagione 2022/2023 del Teatro Stabile di Catania. Uno spettacolo molto atteso: L’altalena che vede in scena uno degli attori più noti e più amati della Sicilia, Tuccio Musumeci. Al suo fianco i grandi Miko Magistro e Guia Jelo.

L’Altalena o Voculanzicula è un testo di Nino Martoglio scritto nei primi anni del Novecento. La commedia narra la storia di una giovane orfana, Ajtina, che abbandonata dal cosiddetto fidanzato, Mariddu, cerca conforto ed aiuto nella famiglia di lui, non trovandolo nella madre, Donna Flavia, ma soltanto nel fratellastro, Neli. Mariddu, ingelositosi, la ferisce e viene arrestato. Quando esce dal carcere vorrebbe riallacciare la relazione, ma Ajtina, a quel punto, preferisce il fratellastro Neli che durante quel lungo periodo, l’ha aiutata ad andare avanti con grande generosità, palesandole il suo amore seppur con tanta timidezza.

Questo il calendario delle rappresentazioni: martedì 20 giugno ore 20,45, mercoledì 21 giugno ore 17,15, giovedì 22 giugno ore 20,45, venerdì 23 giugno ore 17,15, sabato 24 giugno ore 20,45, domenica 25 giugno ore 18,30.