Catania Summer Fest: "The Game of Time - Viaggiando con Ulisse"

3 Ottobre 2020 - Villa Bellini, piazzale delle Carrozze, Catania. Start 19,30. La Fondazione Donà dalle Rose presenta: la Biennale Internazionale di Arte, Architettura e Design Contemporanea dove S sta per Sacra e per Sicilia con un magico spettacolo di Teatro Equestre, Musica ed Arte dal titolo “The game of time: in viaggio con Ulisse“! (Accesso Gratuito | Obbligo di prenotazione Covid 19 web sino ad esaurimento posti).