Tienament L'edificio occupato - Docufilm

Tienament L‘Edificio Occupato❞ di Alessandro Abate e Adriano Casale. Documentario ⇝ sabato 19 settembre || 20.30 Lupo, Piazza Pietro Lupo, 25 - Catania. Documentario liberamente tratto dal libro ❝L’Edificio Occupato e le centoventi giornate❞ e dai fatti realmente accaduti durante l’occupazione del primo centro occupato napoletano nel 1989, il Tienament. Il docufilm è stato ideato e prodotto durante la quarantena della pandemia del 2020. Il lavoro è stato realizzato con un montaggio alternato di materiale inedito dell’occupazione del centro sociale, Tienament, a Napoli e le tragiche immagini degli avvenimenti della piazza Tienamen a Pechino. La narrazione si articola su quest’asse immaginario Napoli-Pechino. Una testimonianza di un’epoca e di un movimento oggi per lo più dimenticato. Gli autori hanno sentito doveroso raccontare questa duplice storia nella speranza che quello che è stato fatto, quello per cui si è lottato, quello in cui si è creduto non venga dimenticato, Tien a ment, noi non dimentichiamo.