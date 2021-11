Trecastagni international music festival: la “classica” sorpresa torna con artisti internazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dalla maestosità di Beethoven alla calda voce dei Lieder di Schubert, passando per le raffinate sonorità della chitarra di Tarrega, fino alle impetuose melodie di Rachmaninov: il Trecastagni International Music Festival torna con la classica sorpresa. Per circa due mesi la cittadina alle pendici dell’Etna diventa palcoscenico dei più grandi nomi della musica internazionale, attraverso un ricco cartellone che non smette di stupire. Quando questa estate il Direttore Artistico Carmelo Pappalardo ha annunciato che il tradizionale appuntamento con i concerti estivi non si sarebbe tenuto, si è trattato solo di un arrivederci: «Avevamo promesso al nostro pubblico che avremmo ripreso il prima possibile il filo del discorso interrotto dalla pandemia. Siamo felici di poter comunicare il ritorno del Festival in un’edizione mutata nella forma ma non nella sostanza e nello spirito. Il nostro obiettivo è quello di confermare Trecastagni come una vera e propria finestra sul mondo musicale nazionale ed internazionale, oltre che un luogo di incontro e di confronto tra artisti diversi. E anche quest’anno la nostra proposta sarà accompagnata da una grande cura di tutti gli aspetti editoriali e multimediali: vedrete, non mancheranno le sorprese». Soprese che si affiancheranno anche alla prima edizione di DomeniClassica: una serie di 8 concerti aperitivo proposti ogni domenica alle ore 11:00, che vedrà le esibizioni di giovani musicisti siciliani e di artisti con un ricco background culturale alle spalle, in un mix di talento e professionalità che si alterneranno dal 31 ottobre al 19 dicembre. IL CARTELLONE DEL TRECASTAGNI INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. Giovedì 28 ottobre segna il grande ritorno in Sicilia del pianista cinese Haiou Zhang con un programma dedicato a musiche di Bach e Beethoven. E attesissima si prevede la sua interpretazione della Sonata in Do minore, op.111 del compositore di Bohnn, culmine della sua produzione pianistica. Si cambierà registro nella serata di venerdì 5 novembre con Giulio Tampalini, considerato oggi uno dei più noti e carismatici chitarristi italiani, che si esibirà con un programma dedicato ad Aguado, Coste, Mertz, Malipiero, Villa-Lobos e Tárrega. Venerdì 12 novembre, il trio formato da Daniel Rowland con la violoncellista Maja Bogdnanovic e la pianista Natacha Kudritskaya si farà interprete delle intense musiche di Dvořák, Vasks, Žebeljan e Shostakovich, tra i più grandi compositori russi del XX secolo e di cui sarà eseguito il Trio n. 2 in Mi minore op. 67. Venerdì 19 novembre il baritono Georg Klimbacher, accompagnato al pianoforte da Mauro Zappalà, interpreterà il primo dei due cicli liederistici composti da Franz Schubert Die schöne Müllerin, che insieme a Die Winterreise rappresenta l’espressione più alta del liederismo romantico tedesco. Sarà poi la volta del giovane e talentuoso Ruben Micieli che venerdì 26 novembre eseguirà un programma incentrato sulle musiche di Liszt e sui 12 Études op. 25 di Chopin, in cui l’indagine sulle possibilità tecniche del pianoforte dà vita a brani di grande valore artistico. La serata di venerdì 3 novembre sarà caratterizzata da uno sguardo privilegiato alla tradizione operistica italiana. Accompagnata al pianoforte da Claudia Marano, il soprano armeno Elen Elias Yeghiazaryan proporrà nella prima parte del programma arie di Verdi e Puccini. Ancora un gradito ritorno venerdì 10 novembre: Vitaly Pisarenko affronterà un repertorio dedicato a brani di Liszt e Schubert, compositori che condividono il profondo ripensamento della sonata per pianoforte d’impronta beethoveniana. Il Trecastagni International Music Festival si concluderà con l’esibizione dell’Orchestra Orfeo, formazione costituita da professori d’orchestra nonché da giovani ed eccellenti strumentisti di nuova generazione, diretta da Domenico Famà e con la voce del soprano Giulia Mazzara e il violoncello di Giulio Nicolosi. In programma Mozart, Mendelssohn, Tchaikovsky, Elgar, e Arenskij. DOMENICLASSICA – CONCERTI APERITIVO. Ad aprire questa prima edizione sarà un concerto dal titolo Prospettiva Nevsky, che vedrà protagonisti il tenore Riccardo Palazzo, insieme alla pianista Graziella Concas e Anna Cinzia Cummaudo, voce recitante. Le domeniche successive vedranno alternarsi la pianista Giulia Palma, il duo Francesco Angelico e Giulia Russo rispettivamente al violoncello e al pianoforte, il pianista Dario Rapisarda, il Quartetto Duprè - formato da Chiara Impellizzeri, Carlotta Cosentino, Adriana Cannata ed Emanuela Impellizzeri, con Christian Vaccaro e Chiara Sanzaro -, Giulia Privitera al pianoforte, il duo violino e pianoforte formato da Marco Mazzamuto e Ruben Micieli, per terminare domenica 19 dicembre con gli studenti del corso di Musica da Camera Vocale dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini. Il coordinamento artistico e organizzativo è curato dalla “Nova Academia Musica Aetnensis” diretta dal Maestro Carmelo Pappalardo, con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e il patrocinio del Comune di Trecastagni e dell’Arcipretura di Trecastagni Parrocchia San Nicolò da Bari. Come da disposizioni governative, l'accesso ai concerti sarà consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde che attesti l'avvenuta vaccinazione con Green Pass per il Covid-19 (basterà anche solo la prima dose), o l'esito negativo al tampone eseguito non oltre 48 ore prima.