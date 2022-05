Trekking al Rifugio Timparossa

Prezzo non disponibile

Domenica 2 Giugnoo vi proponiamo una escursione ad anello sul versante Nord dell’Etna. Partendo da Piano Provenzana cammineremo lungo il sentiero in salita che ci porterà fino all'imbocco del sentiero che conduce alla bottoniera di Monte Nero,una esplosione di colorati fiori ed ampi panorami ci accompagneranno fino alla faggeta del Rifugio Timparossa dove consumeremo il pranzo a sacco. Dopo la pausa pranzo riprenderemo il nostro perscorso di ritorno che inizialmente sarà in salita e poi proguirà in leggera discesa fino alle auto.

DATA: Domenica 22 Maggio ORARIO: 9:00-16:30. PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI. Inviare messaggio su whatsapp 3792658962. Messaggio tramite messanger Facebook. Email: geatrek.sicilia@gmail.com. Le iscrizioni a GeaTrek Sicilia ASD e la prenotazione all’evento dovranno pervenire entro il venerdì precedente l’escursione. Avvisare per tempo in caso di disdetta.