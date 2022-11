Indirizzo non disponibile

“Una domenica al Castello” è il nuovo appuntamento che si terrà il 4 dicembre 2022 a partire dalle ore 11:00 al Castello - ex Carcere di Vizzini nell’ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD “BeeDINI - Vizzini 2030”. Una passeggiata tra le architetture del castello ex carcere mandamentale della città che permetterà ai visitatori e alle visitatrici di immergersi in un intreccio di storia e natura che fa del Castello di Vizzini un luogo dal fascino inesplorato.

Ad accompagnarvi tra le imponenti mura del maniero sarà il team che da inizio anno è in formazione con BeeDINI - Vizzini 2030. Si tratterà di una passeggiata che permetterà agli ospiti di scoprire sia le vicende storiche del castello poi divenuto carcere mandamentale, ma anche la nuova visione sul futuro del bene che metterà insieme cultura, agricoltura e natura. In questa occasione infatti il gruppo di formandi, l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani e Officine Culturali mostreranno anche il lavoro fatto con alcune delle arnie arricchite dai frontali artistici realizzati grazie alla collaborazione con “Apiario d’autore” e presenteranno la prima produzione di miele nata da “BeeDINI - Vizzini 2030”, progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.

Appuntamento dunque il 4 dicembre a partire dalle ore 11:00 al Castello - ex carcere mandamentale di Vizzini con “Una domenica al Castello”. La partecipazione è gratuita: è consigliata la prenotazione chiamando o scrivendo un messaggio WhatsApp al 328 3369962.