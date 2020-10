Villagrande-Murgo: incontro di vini, cantine, tradizioni

Venerdì 9 ottobre alle ore 20.00 presso l’azienda vitivinicola Barone di Villagrande in via del Bosco, 25 a Milo, si terrà la serata di ritorno dell’evento VILLAGRANDE – MURGO: INCONTRO DI VINI, CANTINE E TRADIZIONI. Dopo il grande riscontro da parte del pubblico presente alla prima serata ritornano insieme due tra le più storiche cantine dell’Etna. Questa volta saranno i vini Murgo ospiti d’eccezione della serata, accompagnati da una selezione di piatti a cura dello chef Vittorio Caruso. In degustazione: - Moscato Passito Tenuta San Michele 2017 - Etna Bianco Tenuta San Michele 2018 - Etna Bianco Contrada Villagrande 2017 - Pinot nero Tenuta San Michele 2016 - Extra Brut Rosè 2015. Info e prenotazioni 095 708 2175, 3427633251.