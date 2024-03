Fenix ginnastica promossa in serie b di ritmica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Campionato Gold di serie C - ZT4. Casoria (NA), 23 marzo 2024 Le ginnaste della Fenix ginnastica accedono in B da protagoniste indiscusse con il massimo dei punti speciali 90, dopo aver vinto tutte le tre prove di campionato con un crescendo delle loro performance, ricordiamo il primo posto del 24 febbraio a Campobasso , la vittoria del 9 marzo a Nocera Inferiore e la vittoria e proclamazione in B avvenuta sabato 23 Marzo a Casoria . Questo splendido risultato porta il nome di Di Franca Chiara , Russo Giorgia , Sciuto Aurora Maria , Tosca Casasola e Lizzio Agata allenate dalle tecniche Bevilacqua Simona e Cufari Giusi . Dice Simona Bevilacqua “ Siamo contente di questo risultato , abbiamo lavorato tanto per raggiungerlo dopo la scorsa stagione che c’aveva viste protagoniste ai play off di Torino , sapevamo che avevamo il potenziale per centrare l’obiettivo ma non era il nostro chiodo fisso , per tutto il campionato ci siamo concentrate solo sul lavoro fatto bene entrando in pedana per portare a conclusione al meglio i nostri esercizi e così che abbiamo realizzato un sogno che sapevamo di poter raggiungere. Adesso occhi già puntati alla prossima stagione dove il lavoro da fare sarà tanto per affrontare al meglio un campionato così prestigioso . Mi complimento con le mie ragazze per non essersi mai risparmiate e ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenute in questo fantastico campionato “