Frankhe, un siciliano alla conquista del panorama musicale

l nuovo progetto del rapper messinese FrankHe è disponibile sulle principali piattaforme musicali. Spirito hiphop, voce ferma e un mood indipendente, incanta per sonorità e contenuti, sorprendendo le scene musicali, confermandosi una eccezione nel panorama della black music italiana. Il suo ultimo singolo è prodotto nella più pura concezione della tradizione rap. “Majin Bu freestyle” è un progetto discografico, un brano dotato di un'approccio al classico hiphop americano, molto più di una canzone: una stasi delle cose che FrankHe svela nota dopo nota. ”Per me la vita rappresenta Musica e cerco di trasmetterla seriamente nel modo più leggero possibile" FrankHe nasce nel 2019 dal desiderio di Francesco Lui di sperimentare uno stile musicale che viaggia a metà tra cantautorato italiano e hiphop. Molti dei suoni brani guardano ad argomenti al riguardo della socialità. Francesco Lui inizia a 14 anni, ma solo adesso si sente maturo, per condividere la sua musica con gli altri. Il suo primo live è stato il Camaro’s Got Talent, a 14 anni. A 16-17 anni ha partecipato cantando nel concerto del collettivo Roma Combo, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Francesco a 18 anni, sempre a Messina, ha rappato al LovMe Fest e cantato in due degli istituti superiori più prestigiosi di Messina quali l’Ainis ed il Seguenza...e da queste esperienze che il suo orientamento artistico inizia ad espandersi nel cantautorato. "Majin Bu freestyle"è disponibile su tutti i digital store nazionali e internazionali.