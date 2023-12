Allerta meteo gialla nella provincia etnea, pioggia e venti forti

Oggi, nella provincia di Catania e in buona parte della Sicilia orientale è allerta gialla per maltempo. Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Sicilia. "Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione pomeridiana, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su zone orientali", è quanto si legge. Venti forti, con raffiche di burrasca nord-orientali. Per la giornata di domenica 10 dicembre, temperature in lieve calo e qualche isolato fenomeno di perturbazione sulla Sicilia nord orientale.