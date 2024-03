Meteo: instabilità nella prima parte della settimana, a Pasqua torna il sole

Tra martedì e mercoledì in Sicilia il tempo sarà caratterizzato da condizioni moderatamente instabili per l’arrivo di correnti atlantiche che determineranno un peggioramento già a partire dalla sera di lunedì. Peggioramento che interesserà in prevalenza il comparto centro-orientale dell’Isola con piogge e rovesci sparsi tra Agrigentino, Nisseno, Ennese, Catanese, Messinese, Siracusano e Ragusano. "Fenomeni che risulteranno - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro - disorganizzati ed intermittenti, ma non si esclude anche la possibilità anche per dei temporali. Marginalmente interessati dalle piogge il Trapanese ed il Palermitano. Mercoledì un nuovo impulso instabile porterà un ulteriore peggioramento sull'Isola con precipitazioni sparse ed intermittenti in spostamento da ovest verso est, ma con fenomeni che risulteranno più concentrati sul settore nord dell’Isola. A seguire condizioni in graduale miglioramento con tempo decisamente asciutto ed in prevalenza soleggiato. Condizioni meteo che dovrebbero rimanere invariate fino al lunedì dell’Angelo, con prevalenza di sole e clima mite. Ventilazione che risulterà sostenuta dai quadranti meridionali, con forti raffiche ostro che soffieranno sul Trapanese, Palermitano e Messinese, facendo registrare valori bel oltre i 25°C. Scirocco teso sul Canale di Sicilia e sullo Ionio. Venti che rimarranno sostenuti - conclude - per gran parte della settimana. Mari generalmente mossi o molto mossi".

Su Catania attese condizioni di variabilità fino a mercoledì per il transito di due impulsi instabili che determineranno molte nubi ed occasione anche per qualche pioggia sparsa. Peggioramento che porterà un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con forti raffiche di ostro o scirocco attese fino a Pasqua. Condizioni decisamente più stabili da giovedì con prevalenza di cielo sereno fino al lunedì dell’Angelo. Temperature in aumento, massime anche oltre i 25°C.