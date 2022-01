Meteo, temperature in calo in Sicilia: ancora neve sull'Etna

L'alta pressione determina condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sulla Sicilia. Tra mercoledì e giovedì è tuttavia è atteso un graduale cambiamento delle condizioni meteo con una nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni degni di nota. Torna l'inverno nel weekend. "E' il preludio ad un peggioramento atteso tra venerdì e il weekend - spiega il meteorologo Francesco Nucera di 3Bmeteo - , quando venti freddi dalla Scandinavia irromperanno sull'Italia al seguito di una perturbazione che allo stato attuale lambirà la Sicilia. In tal frangente è atteso il ritorno della pioggia specie sui versanti tirrenici ma anche della neve sulle montagne con fiocchi che si spingeranno fin verso gli 800-1000m su Nebrodi, Sicani, Etna e Madonie. Questo dipenderà da quanta incisiva sarà la perturbazione sulla Sicilia".

I venti rinforzeranno di Tramontana e le temperature subiranno un brusco abbassamento specie tra sabato e domenica, portandosi così al di sotto delle medie stagionali. Palermo: variabilità fino a giovedì ma senza effetti degni di nota. Da venerdì e soprattutto nel fine settimana farà più freddo per una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia che porterà qualche pioggia o breve acquazzone e soprattutto un calo termico con neve sulle Madonie. Messina: condizioni di variabilità fino a giovedì ma senza effetti degni di nota. Da venerdì e soprattutto nel weekend farà più freddo per una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia che porterà qualche pioggia o breve acquazzone e soprattutto un calo termico in riva allo Stretto. Agrigento giornate stabili e soleggiate, almeno fino a giovedì quando ci sarà qualche debole pioggia. Nel fine settimana irromperanno venti freddi dalla Scandinavia con calo termico. Scarse comunque le precipitazioni attese. Catania. Sole prevalente su Catania con locali addensamenti specie da giovedì. Nel fine settimana ritornerà anche il freddo per una perturbazione dalla Scandinavia. Non si esclude qualche breve pioggia. Temperature in calo, massime attorno ai 10°C.