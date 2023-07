Anticiclone africano in Sicilia: forte caldo e afa in arrivo

Un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano che abbraccia il Mediterraneo, favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda sulla penisola italiana, comportando generali condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Le correnti di estrazione sahariana in arrivo sull'Italia, saranno causa di un'ondata di calore che per intensità e durata assumerà carattere eccezionale al centro-sud, con particolare interesse per la regione Sicilia. Sono le previsioni di Francesco Costa, meteorologo di 3BMeteo.com

Nello specifico si raggiungeranno, fra martedì 18 e mercoledì 19, temperature massime fino a 45-46°C sul Saccense e fino a 42-44°C su Nisseno e piana di Catania. Valori generalmente più contenuti lungo costa, con tuttavia afa accentuata a causa di elevati tassi di umidità. Previste temperature massime fino a 35-37°C sulla città di Messina e sul capoluogo Palermo, con picchi superiori nell'entroterra.

Previste altresì massime fino a 42-43°C nell'agrigentino, con punte localmente superiori nell’entroterra. Anche di notte ci sarà da soffrire per caldo e afa, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 26-28°C; non da escludere picchi notturni anche di 30°C su agrigentino e ragusano. La Sicilia continuerà ad essere interessata da temperature stabilmente al di sopra della media del periodo, anche di 8-10°, verosimilmente per altri 10 giorni.