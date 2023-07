Previsioni meteo, le giornate più calde sono attese per il weekend

Sulla regione Sicilia si apre una nuova fase di stabilità atmosferica, complice la progressiva espansione di un robusto anticiclone di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale, che favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda in spostamento da Algeria e Tunisia verso la penisola italiana. Ci attendono dunque giornate ampiamente soleggiate, accompagnate da un significativo rialzo termico. Sono le previsioni di Francesco Costa meteorologo di 3Bmeteo.com

Le temperature infatti subiranno un incremento già a partire da giovedì, ma le giornate più calde sono attese per il weekend, quando sul capoluogo Palermo ed hinterland sono previsti 32-34°C (non da escludere punte anche superiori sull’entroterra). Previste altresì massime fino a 32-33°C sulle città di Messina, Agrigento e Catania, ma con picchi fino a 37-38°C non esclusi sulle zone lontane dal mare, specie su Agrigentino, Nisseno e piana di Catania.

Da segnalare altresì afa piuttosto accentuata in particolare nelle aree costiere dove si faranno anche sentire elevati tassi di umidità Le ultime emissioni modellistiche, inoltre, mostrano come tendenza una ulteriore intensificazione dell’ anticiclone africano con l’inizio della prossima settimana, ciò comporterebbe temperature diffusamente superiori ai 34-35°C e locali punte sino a 40°C.