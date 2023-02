Previsioni meteo, settimana soleggiata: domenica qualche pioggia in arrivo

Alle latitudini mediterranee persisterà un campo di alta pressione che determinerà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul Sud Italia e sulla Sicilia per gran parte della seconda metà della settimana. Sono le previsioni per la settimana di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Nei prossimi giorni ci si metterà anche un vortice sulla penisola iberica, che richiamerà correnti molto miti da sud sul suo bordo destro, destinate a risalire il Mediterraneo e a provocare un aumento delle temperature sulla nostra regione. Nella giornata di sabato le correnti si disporranno da sudest rinforzando e lo Scirocco trasporterà aria umida verso il versante ionico della nostra regione, responsabile di alcuni addensamenti soprattutto sulle zone di Catania e Messina.

Nel frattempo però il vortice iberico si starà avvicinando allo Stivale e con esso anche una perturbazione alimentata da aria fredda in discesa dalle latitudini artiche. Il tempo sulla Sicilia potrebbe quindi subire un certo peggioramento, con qualche rovescio sparso in intensificazione in serata. L?aria più fredda in afflusso dalle latitudini settentrionali determinerebbe, oltre ad un calo delle temperature, anche il ritorno di qualche nevicata in montagna. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche, a causa dell?evoluzione molto dinamica e della distanza temporale.

Per quanto riguarda la provincia etnea, nel dettaglio, fino a sabato il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato e le temperature aumenteranno giorno dopo giorno fino a sfiorare i 17/18°C. Domenica invece l?ingresso di un impulso moderatamente instabile da ovest determinerebbe una giornata più variabile, anche con la possibilità di qualche isolato piovasco, un rinforzo dei venti da ovest e un ulteriore lieve rialzo delle temperature, seppur temporaneo.