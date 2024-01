Meteo, giornate assolate e temperature quasi primaverili fino al prossimo weekend

Una vasta area anticiclonica caratterizzerà il tempo sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla Sicilia per l’intera settimana. Almeno fino al weekend infatti, le condizioni meteorologiche su tutto il territorio siciliano saranno all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Come spiega Gaetano Genovese, meteorologo di 3bmeteo.com, soltanto durante le ore notturne ed al primo mattino, saranno possibili formazioni di foschie dense o nubi basse lungo le coste tirreniche e nelle zone interne tra Nisseno, Ennese e Trapanese. Le temperature risulteranno in graduale aumento sia nei valori massimi sia nei valori minimi, con picchi fino a 20°C tra mercoledì e giovedì tra Agrigentino e Siracusano. Stando alle odierne emissioni modellistiche, durante il fine settimana, un impulso instabile proveniente dai Balcani, potrebbe lambire l’isola recando maggiore instabilità specie tra Messinese, Catanese e Ragusano con occasionali piovaschi ed un discreto calo delle temperature, specie nei valori massimi.

Le previsioni per Catania

Giornate assolate e temperature quasi primaverili nella città di Catania fino al prossimo fine settimana. L’anticiclone sul Mediterraneo infatti, garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento sia nei valori massimi che nei valori minimi. Attesi picchi fino a 18°C nella giornata di giovedì.