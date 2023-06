Sicurezza stradale: tutte le possibili novità per il 2023

Sul tavolo del Governo c'è un disegno di legge che riguarda la sicurezza stradale. Ecco quali sono le indicazioni principali contenute in questo disegno legge.

1 - I neopatentati non potranno guidare auto di grossa cilindrata nei primi tre anni di guida. Il rapporto peso/potenza sarà al massimo di 55Kw per tonnellata e l'auto non potrà avere più di 95 cavalli

2 - Chi prende una multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano decurtazione dei punti si vedrà la patente sospesa se scenderà al di sotto dei 20 punti. La sospensione della patente può andare dai 7 ai 15 giorni e raddoppia nel caso si sia causato un incidente.

3 - Divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida. Chi viene fermato perchè usa il telefonino alla guida si vedrà sospesa la patente. I recidivi che vengono fermati per uso di alcol o droga vedranno revocarsi definitivamente la patente.

4 - Saranno contenute anche delle norme a tutela dei ciclisti per evitare sorpassi senza un metro e mezzo di spazio

5 - Obbligo di indossare il casco per coloro che guidano monopattini ed assicurazione e codice identificativo per questi veicoli

6 - I monopattini elettrici che vengono noleggiati nelle diverse città italiane dovranno essere necessariamente tutti con indicatori luminosi (anche quelli privati) e dotati di un meccanismo di bloccaggio nel momento in cui si va fuori dalle aree consentite

7 - Potrebbero essere previste nuove sanzioni per chi accede ad una zona ZTL o per chi procede in senso vietato

8 - Innalzamento del limite di velocità in alcune tratte, come per esempio quella della Milano Laghi