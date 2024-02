Sicurezza stradale: ecco chi non dovrebbe sedersi sul sedile del passeggero

In tema di circolazione e di sicurezza molto spesso non ci si domanda quali siano i soggetti che 'non' dovrebbero sedersi sul sedile del passeggero. Nella realtà è fondamentale capire che i rischi per la sicurezza dei passeggeri anteriori variano in base ad età, salute fisica e necessità personali.

I bambini sotto i tredici anni devono sedersi sul sedile posteriore dei veicoli per tre motivi:

- gli airbag anteriori si attivano con forza e potrebbero danneggiare i bambini piccoli e neonati

- i bambini sul sedile anteriore sono più vicini all'impatto durante una collisione frontale



- le cinture di sicurezza anteriori sono progettate per persone di una certa altezza e peso e non si adattano ai bambini

Non dovrebbero nemmeno sedersi al posto del passeggero le persone con problemi cardiaci (in caso di incidente la pressione della cintura di sicurezza sul petto può causare ulteriore stress al cuore) o le donne in gravidanza (devono sedersi dietro con la cintura di sicurezza allacciata in basso per non esercitare pressione sull'addome).

Lo stesso vale per gli utilizzatori di sedia a rotelle o le persone con gessi o tutori ed anche per i copiloti esperti o nervosi che possono distrarre il conducente.