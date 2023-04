Elly Schlein a Catania per sostenere Maurizio Caserta

Due in giorni in Sicilia per la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Il primo appuntamento in programma il 30 aprile a partire dalle 8 e 30, in via Li Muli a Palermo, per deporre una corona d’alloro – con il segretario regionale Anthony Barbagallo e il segretario provinciale di Palermo, Rosario Filoramo - nel luogo in cui Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo, furono uccisi per odine di cosa nostra lo stesso giorno di 41 anni fa. Alle 18 sarà poi a Catania con il candidato sindaco Maurizio Caserta presso l’Ostello di piazza Currò. Alle 14 e 30 sarà a Ragusa con il candidato sindaco Riccardo Schininà (Via Roma n°173). Alle 16 e 30 a Siracusa con la candidata sindaca Renata Giunta (Tempio di Apollo, Largo XXV Luglio ). L’indomani, Primo Maggio, Elly Schlein - con Anthony Barbagallo - prenderà parte al tradizionale corteo che si tiene a Portella della Ginestra dove nel 1947 gli uomini guidati dal bandito Salvatore Giuliano spararono contro i contadini che sfilavano per la festa dei lavoratori., causando 11 morti e numerosi feriti.