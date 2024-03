Aeroporto, Mpa: Manca un box informativo gestito dall’amministrazione comunale

“È inconcepibile che all’aeroporto 'Vincenzo Bellini' non sia più presente un ufficio di informazione turistica gestito dal comune di Catania o dalla città metropolitana”. La denuncia arriva dai consiglieri comunali del Mpa, Angelo Scuderi e Daniela Rotella, che hanno constatato come nello scalo catanese, uno dei più importanti a livello nazionale per traffico passeggeri, dopo l’incendio della scorsa estate, non ci sia un box informativo gestito dall’amministrazione comunale.

“Lo sguardo spaesato dei turisti – proseguono i due consiglieri Mpa – è l’emblema di una questione che non può non essere presa in considerazione da chi di dovere. Ci chiediamo se sia plausibile che la governance della Sac gestisca l’aeroporto come un bene privato e non della città e della collettività. Ci chiediamo perché dopo quasi un anno dall’incendio ( di cui ancora non si conoscono le cause ) non sia stato ripristinato un ufficio di tale importanza.”

“Nello stesso tempo – concludono Scuderi e Rotella – chiediamo all’amministrazione e al sindaco Enrico Trantino un immediato intervento per porre rimedio a un disservizio che mina la credibilità di un’intera città”.