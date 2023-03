Alessandro Porto è in nuovo capo di gabinetto vicario per l’Assessorato regionale energia e ambiente

"Continuerò ad occuparmi delle necessità della mia terra, valorizzandone le potenzialità e le eccellenze". Lo ha detto Alessandro Porto dopo la nomina a capo di gabinetto vicario per l’Assessorato regionale all’energia e all’ambiente. Alessandro Porto ha svolto il ruolo di amministratore e presidente dell’Ato Ct 4, è stato assessore al Comune di Catania nella giunta Pogliese ed è risultato il primo dei non eletti alle ultime elezioni regionali nella lista "Popolari e Autonomisti". "Per questa nuova opportunità – continua Porto - che da oggi inizio, devo ringraziare il fondatore del Mpa Raffaele Lombardo e l'assessore Roberto Di Mauro che mi ha voluto a suo fianco".