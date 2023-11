Bandi Amts, Pellegrino e Miraglia: "Inaccettabile essere esclusi da decisioni così importanti"

Il vicepresidente vicario e membro della commissione Partecipate, Riccardo Pellegrino e la consigliera di Forza Italia Melania Miraglia sono intervenuti in merito alla questione sollevata da diversi consiglieri comunali sui due bandi d'assunzione emessi da Amts: "La gestione operata dal presidente Amts Giacomo Bellavia ci lascia senza parole e accende forti dubbi. Come correttamente ricordato dal collega e presidente della commisione Partecipate Andrea Cardello, le commissioni consiliari sono organo istituzionale preposto al controllo e all'indirizzo dell'operato di tutto quello che riguarda l'amministrazione comunale e i cittadini. Partecipate incluse. Ci saremmo aspettati di essere messi a conoscenza di quello che riguardava i due bandi in questione, invece il presidente Bellavia ha preferito non confrontarsi con il Consiglio Comunale e questo non può essere accettato. Concordiamo anche con la nota dei colleghi del gruppo del Pd. La vicinanza della scadenza del bando con la scadenza del contratto di Amts ci insospettisce non poco sulla corretta gestione di queste assunzioni: speriamo vivamente che non ci sia qualche 'amico' da voler piazzare e invitiamo chi di dovere a verificare sulla correttezza dei bandi. Faremo noi stessi un esposto alla Procura se necessario".

"Ricordiamo al Presidente Bellavia - proseguono nella nota Pellegrino e Miraglia - che se lui è lì è perché la politica lo ha voluto, ma che i consiglieri sono stati eletti dai cittadini e portano la loro voce. Non accettiamo di essere esclusi da decisioni così importanti. I bandi sarebbero dovuti passare prima dalla Commissione preposta. Chiediamo al sindaco Enrico Trantino di intervenire e di provvedere quanto prima alla riformulazione dei vertici delle partecipate e sollecitiamo il presidente del Consiglio Comunale il collega Sebastiano Anastasi alla convocazione di un consiglio urgente per discutere di quanto successo". "Il recente passato e alcuni dirigenti ancora sotto processo - concludono i consiglieri forzisti - dovrebbero farci tenere alta l'attenzione: il comune è casa del cittadino, non 'cosa loro' "