Nuova DC, a Caltagirone congresso e nomina del nuovo direttivo

Si è tenuto a Caltagirone il primo congresso cittadino della Democrazia Cristiana Nuova. Durante il congresso è stato nominato il direttivo della sezione calatina del partito: segretario Tiziana Failla, vice segretario Morena Pecora, presidente Luciano Bono, vice presidente Gaetano Albergamo, segretario organizzativo Luca Failla, responsabile donne Marilena Trovato, responsabile giovani Gaetano Messina assieme ai componenti Salvatore D’avola, Giovanni Garofalo, Fanny Consoli, Carlo Scarfia, Totò Scollo, Antonio D’urbino, Maria Concetta Ripullo, Pierangelo Mancuso.

Grande soddisfazione per il segretario Nazionale Totò Cuffaro e per il segretario provinciale Piero Lipera, che vedono crescere con armonia il partito nella provincia etnea. Gli stessi, assieme ai tanti intervenuti, si sono soffermati alla bellissima mostra fotografica che riprendeva personaggi che hanno fatto la storia del partito che trova le sue radici proprio nella terra dove ebbe inizio tutto. A fine incontro un pranzo rapido e leggero per recarsi nella vicina San Cono, dove è stata inaugurata una nuova sede della DC locale.

Presenti al congresso anche il segretario regionale Stefano Cirillo, la vice segretaria provinciale Miriam Pace, e il vicepresidente del consiglio comunale di Caltagirone Marco Failla. Ha portato i suoi saluti il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.