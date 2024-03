Un centro fieristico alla Plaia, approvata la mozione presentata da Forza Italia

Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana per la creazione del centro fieristico alla Plaia.

La mozione propone e chiede all’amministrazione l’impegno per avviare la creazione del centro fieristico alla Plaia con l’obiettivo di promuovere il turismo, stimolare l’economia locale e contribuire alla rigenerazione urbana della città. Questo centro sarebbe un’opportunità unica, offrendo uno spazio multifunzionale per la realizzazione di fiere, esposizioni, congressi e spettacoli. Tra i benefici previsti vi è la promozione turistica della città. Attraverso eventi di portata nazionale e internazionale, Catania potrà attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, contribuendo così alla crescita del settore turistico. Inoltre, la realizzazione di questo centro fornirà un importante impulso all’economia locale, promuovendo le imprese e creando nuovi posti di lavoro per i cittadini di Catania.

Dal punto di vista della rigenerazione urbana, il centro fieristico rappresenta un’occasione per riqualificare un’area come quella della Plaia e trasformarla in un polo di maggiore attrazione per residenti, lavoratori e visitatori.

“La creazione del centro fieristico - ha dichiarato Piermaria Capuana - è un passo importante per investire sul futuro di Catania rafforzando la sua crescita economica e turistica. Questo progetto non solo promuoverà il turismo e stimolerà l’economia locale, ma contribuirà anche a riqualificare una zona importante della città. La presenza di un polo fieristico di prestigio potrebbe posizionare Catania come una destinazione di riferimento nel panorama nazionale e internazionale".