Comuni in dissesto, Cardillo (FdI): "Grazie al governo Meloni per attenzione risolutiva"

Sono ormai molti i Comuni siciliani alle prese con pesanti criticità finanziarie, in pre-dissesto o dissesto, con ripercussioni negative sulle comunità amministrate. Nei giorni scorsi il Ministero degli Interni ha dato il via libera all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata da diversi comuni siciliani aprendo un varco verso il pur complesso ritorno alla normalità dei predetti.

"Vogliamo ringraziare di vero cuore il lavoro che il sottosegretario agli Interni, Wanda Ferro sta conducendo nell'opera di sostegno ai comuni siciliani - dichiara Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania - molti dei quali alle prese con le difficili implicazioni legate ai dissesti finanziari. Qualche giorno fa ha trovato accoglimento l'ipotesi di bilancio, stabilmente riequilibrato, presentata dal Comune di Giarre, atto necessario per ritornare alla normale gestione, permettendo all ente di allargare la forbice dei servizi e dell efficienza, sopratutto di programmare investimenti finalizzati a migliorare, in torto, il futuro della città".

"Desideriamo ringraziare di vero cuore - conclude Cardillo - il sottosegretario Ferro e il suo staff per la continua e fattiva collaborazione istituzionale instaurata con il Sindaco e la sua giunta, permettendo la rapida conclusione dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Fratelli d’Italia conferma di essere partito al servizio delle Istituzioni e quindi dell'interesse dei cittadini senza distinzione alcuna".

Soddisfazione espressa anche dal senatore Pippo Pagano, dall'assessore comunale Giuseppe Cavallaro, dai consiglieri comunali Angelo Spina e Vincenzo Silvestro, dal coordinatore del circolo di FdI Giarre Giuseppe Nicotra, unitamente al co-coordinatore Fabio Vasta. "L'approvazione di questo importante atto - dichiarano i sopracitati esponenti di Fratelli d’Itali - è l'inizio di un percorso di risanamento verso un necessario ritorno alla normalità, per dare seguito al programma con cui ci siamo presentati ai cittadini. Fratelli d'Italia in questa vicenda come in altre ha dimostrato, con impegno e soprattutto lealtà, di avere a cuore le sorti della nostra città".