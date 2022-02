Coraggio Italia solidale con il popolo ucraino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Ciò che sta accandendo in Ucraina sembrerebbe ciò che vedavamo nei libri di storia e ciò che non ci si aspetta nel 2022.. Un dolore immenso, non ci sono spiegazioni per tutto ciò, guerra sulla pelle di innocenti, chi deve abbandonare famiglia... Situazione orribile... Noi coordinamento provinciale, cittadino e giovanile del partito Coraggio Italia ci stringiamo al dolore che stanno vivendo esprimendo solidarietà