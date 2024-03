Maniace, decaduto il Consiglio comunale: arriverà la nomina di un commissario

Decaduto il consiglio comunale di Maniace. Il quadro politico del territorio ha subito diversi scossoni, determinati dalle dimissioni di diversi componenti del consesso civico, che hanno condotto a questo epilogo.

Il primo a lasciare il consiglio dopo un rimpasto di giunta era stato Samuel Bontempo, seguito da Emanuele Calanni Fraccono ed Antonella Valenti. A quel punto, ribaltati gli equilibri politici maniacesi, anche gli assessori Nunzio Lupica e Valentina Reale hanno deciso di dimettersi dall'incarico di consiglieri. Questo scenario ha portato, lo scorso 5 marzo, alla decisione da parte del presidente del consiglio, Corrado Bontempo, di farsi da parte in quanto impossibilitato ad andare avanti. Con soltanto sei consiglieri sui dodici previsti il consiglio è decaduto interamente, anche perché in lista i nomi di papabili sostituti si sono esauriti. Erano rimasti in carica Emilio Conti, Luca Galati, Enza Montagno, Valerio Lupica, Claudia Tilenni e Gabrele Zurro.

Ultimamente il clima si era fatto incandescente con il passaggio di diversi consiglieri all'opposizione e altri, come detto, dimissionari. I primi a dimettersi, qualche tempo fa, erano stati Giuseppe Tilenni, Rachele Lupica, Miriam Valenti e Silvio Lupica. Adesso la Regione dovrà nominare un commissario che possa garantire la continuità delle operazioni dell'ente fino al termine del mandato amministrativo del sindaco Franco Parasiliti Parracello. I prossimi giorni saranno importanti per chiarire il futuro della politica maniacese.