Il consigliere più giovane tra le 14 città metropolitane d’Italia è Piermaria Capuana

Un nuovo traguardo politico è stato raggiunto da Piermaria Capuana che nel 2021 - a soli 18 anni - era già diventato assessore alle politiche scolastiche e pari opportunità a San Giovanni la Punta: tra gli eletti al Consiglio Comunale di Catania con Forza Italia c'è anche lui, affermatosi nel capoluogo etneo con 1356 voti. Un obiettivo importantissimo per Capuana, classe 2003, che a vent'anni è, in questa fase, il più giovane consigliere delle Città Metropolitane d'Italia, oltre che il più giovane eletto della storia dello stesso Comune di Catania.

Capuana ha espresso la propria soddisfazione. "Desidero esprimere la mia gratitudine per il sostegno, la fiducia e l'affetto ricevuti durante la mia elezione come il più giovane consigliere eletto nella storia del Comune di Catania - dichiara -. Catania rappresenta il cuore delle idee e soluzioni che abbiamo promosso e che porteremo fino al consiglio comunale. L'entusiasmo, l'impegno e la determinazione di tutti sono stati fondamentali per il nostro successo. Abbiamo avuto una chiara visione del nostro obiettivo e abbiamo lavorato duramente per raggiungerlo. Crediamo nel successo che arriva attraverso il lavoro di squadra. Per questo ringrazio la nostra comunità politica, in particolare il mio riferimento politico l’assessore regionale Marco Falcone, la mia famiglia, il grande gruppo giovanile e tutti gli amici che mi hanno accompagnato, insieme abbiamo dimostrato che possiamo cambiare e creare un futuro migliore per Catania".

"Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per trasformare le idee in azioni e la fiducia in consenso. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e affiancato, che hanno creduto in noi e anche a quanti non l’hanno fatto, lavoreremo per farli ricredere. La felicità è farci onore non solo con l'obiettivo raggiunto - conclude Capuana -, ma percorrendo adesso la strada tutti insieme uniti per il cambiamento".