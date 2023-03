Emiliano Abramo è il candidato Sindaco della coalizione Progressista

"E' stata trovata unità da tutto il campo Progressista su programma, squadra di governo e candidato Sindaco per la città di Catania, individuato congiuntamente dal tavolo nella figura di Emiliano Abramo". Al termine delle consultazioni trasversali, durate circa tre settimane e con attori principali Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, un messaggio giunto a metà serata di venerdì dalla segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone, comunica la decisione finale presa dallo schieramento giallo-rosso.

Abramo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, avrà il compito di unificare forze politiche in passato già divise (come accaduto alla recenti elezioni regionali), ma ora riunitesi per affrontare l'imminente competizione elettorale che porterà Catania al voto tra il 28 ed il 29 maggio. Abramo ha già alle spalle un'esperienza analoga messa in campo nel 2018, come candidato sindaco della lista "E' Catania", che raccolse 3869 voti validi e nessun seggio.