Elezioni comunali e referendum: giornata di silenzio elettorale prima del voto di domani

Chiusa la campagna elettorale oggi è giornata di silenzio elettorale in vista delle elezioni amministrative di domani. Sono 20 i Comuni del Catanese chiamati alle urne domani che voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali e circoscrizionali. Non solo amministrative, domani si voterà in tutta Italia anche per i cinque quesiti referendari sulla giustizia. Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì 13 giugno, a partire dalle 14.

I comuni del Catanese al voto

Questo l'elenco dei Comuni della provincia di Catania interessati al voto nella giornata di domani: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia e Vizzini.

I quesiti referendari

Cinque i colori delle schede che verranno consegnate ai votanti per i referendum sulla giustizia: rossa, arancione, gialla, grigia e verde.