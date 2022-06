"Parentopoli" a Sant'Agata Li Battiati, Torrisi chiede un confronto con Rubino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“L'avvocato Rosario Torrisi, candidato sindaco del Comune di Sant'Agata Li Battiati con la lista civica 'Battiati Progetto Oltre', avendo appreso nelle ultime ora da notizie stampa divulgate sul web e sui social di una vicenda denominata 'Parentopoli a S. A. Li Battiati' che coinvolgerebbe l’intera Giunta Municipale, in modo diretto e partecipato, la figura del Sindaco uscente dott. Rubino Marco Nunzio, facendo ampia riserva di un vaglio attento e puntuale di quanto viene ad affermarsi, ritiene di esprimere il proprio sconcerto ed incredulità sui fatti denunciati che se fossero fondati, come appare che effettivamente siano, su prove documentali ineccepibili, verrebbero a costituire una oscena ed immonda modalità di esercizio del potere amministrativo sviato dal suo fine tipico al solo fine dell’ottenimento di vantaggi esclusivamente privati con supremo disprezzo dell’interesse pubblico. Ciò, beninteso, non in riferimento alla partecipazione alle procedure selettive di nuovo personale per il Comune di Sant’Agata Li Battiati di persone comunque collegate ad amministratori pubblici quanto alla perversa e sviata attività amministrativa posta in essere dai portatori fiduciari della tutela del Pubblico Interesse. E’ giunto il momento di un confronto tra Noi due, pubblico e diretto, faccia a faccia, nella diversità delle nostre posizioni, delle nostre esperienze, competenze e programmi, muniti solo della nostra onestà intellettuale da sottoporre, senza mediazioni di comodo, al giudizio dei nostri Concittadini. Solo la scelta condivisa di un moderatore dell’incontro. A Te, signor dott. Rubino, perché destinatario di questo confronto con me avv. Torrisi, la facoltà di scelta di luogo, ora, e giorno per celebrare la festa della verità in onore dei Cittadini di S. A. Li Battiati. Attendo una risposta che si impone".