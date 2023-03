Primo municipio, presentata la lista di Paolo Fasanaro

Si presenta alla città la lista legata al progetto civico del I Municipio - Centro Storico "La Prima", coordinata dal Presidente uscente Paolo Fasanaro. A formare la squadra personalità di diversa formazione ed estrazione, dall'ambiente universitario all'ambiente concertistico musicale, associazioni culturali, Terzo Settore, pubblica sicurezza. "In questi cinque anni - dichiara il Presidente Paolo Fasanaro - abbiamo rappresentato il collante tra le istituzioni e il quartiere cercando di fornire risposte tangibili alle reali esigenze dei cittadini. Con questa lista abbiamo un unico obiettivo: rafforzare questa sinergia che si può realizzare unicamente attraverso la collaborazione attiva di tutti. Continuiamo quindi il nostro percorso accogliendo le istanze di chi vorrà contribuire a sostenere coloro i quali con impegno, dedizione e determinazione oggi si mettono in gioco per il benessere della collettività".