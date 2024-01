Finanziaria regionale, Cardillo (Fdi): "L'approvazione rapida è un risultato storico"

"Dopo 21 anni la Regione Siciliana ha per la prima volta approvato una Finanziaria senza ricorrere all'esercizio provvisorio, liberando immediatamente risorse che andranno a sostenere la crescita dell'Isola", lo afferma il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo.

"Bisogna ricordare che negli ultimi lustri l'esercizio provvisorio ha praticamente bloccato per mezzo anno le capacità di spesa della Regione, con conseguenti grandi danni per l'economia dell'Isola", prosegue Cardillo.

"Un risultato molto storico quello odierno, quindi, per il quale va grande merito al lavoro di mediazione e garanzia del Presidente Gaetano Galvagno, che con grande equilibrio ha messo in essere le migliori condizioni per raggiungere un obiettivo storico. Da responsabile del Partito in Provincia di Catania sono molto soddisfatto per le ricadute molto positive che si avranno nel nostro territorio. Adesso bisogna che il lavoro continui per tramutare i provvedimenti inseriti nella finanziaria in realtà, rendendo tangibile per i siciliani la bontà del lavoro compiuto in Parlamento", conclude l'esponente di Fdi.