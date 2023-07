Giuseppe Castiglione (Azione): "Fermare l'infestazione del granchio blu"

“Il Governo sostenga i pescatori e gli allevatori ittici contro l’infestazione del granchio blu. Dal delta del Po alle coste siciliane, passando per Orbetello e Lesina: su tante coste italiane la situazione è drammatica. Il granchio blu è una specie pericolosa e invasiva che minaccia gravemente la biodiversità degli ecosistemi marittimi e lagunari”. Lo afferma Giuseppe Castiglione, capogruppo di Azione-Italia Viva in commissione Agricoltura alla Camera, che nel question time in Commissione ha chiesto al Sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, quali interventi immediati il Governo propone per fronteggiare l’emergenza. L'habitat naturale di questo Granchio Blu, denominato anche Granchio Reale, sono le coste atlantiche degli Stati Uniti, dove viene apprezzato e consumato per la bontà della sua carne. Il crostaceo ultimamente è arrivato anche nelle coste siciliane e lo si trova quotidianamente sui banchi della pescheria di Catania. Produce notevoli danni all'ecosistema marino.

“Il comparto ittico – aggiunge - rifiuta categoricamente risposte tiepide: è a rischio il 28% della produzione di molluschi e vongole. Occorre stanziare risorse per risarcire i pescatori degli ingenti danni e attivare un piano di risoluzione e prevenzione per scongiurare un disastro economico e ambientale. Assurdo pensare che la risoluzione del problema passi per improbabili sagre del granchio blu o per la sua commercializzazione. Il Governo - conclude Castiglione - agisca subito con i ristori”.