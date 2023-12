Pogliese (FdI): "Grazie a Bellavia oggi Amts è un'azienda sana"

"Non posso che esprimere le mie più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro a Giacomo Bellavia il cui eccellente lavoro alla guida di Amts è stato giustamente premiato con la sua elezione a consigliere nazionale di Agens, l’associazione datoriale facente capo a Confindustria che si occupa di trasporto su ferro e gomma". Così il sen. Salvo Pogliese (FdI), ex Sindaco di Catania, commenta l’elezione del presidente di Amts Giacomo Bellavia nel Consiglio nazionale di Agens, l’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria. "Bellavia in questi anni è riuscito a rilanciare un’azienda, fondamentale per il trasporto cittadino, che da troppo tempo languiva a causa di difficoltà economiche e di penuria di mezzi e personale. Grazie a una gestione oculata, a una visione progettuale concreta, che ha permesso l’acquisizione di nuovi mezzi ecologici e soprattutto l’immissione di personale giovane, oggi l’Amts è un’azienda sana che guarda con fiducia al futuro".