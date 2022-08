I consiglieri Pd catanesi: "Il partito è l'unica forza in grado di contrastare la destra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

"Ci sembra doveroso alla luce di quanto accaduto nelle ultime giornate esprimere un nostro parere. Tanto, forse troppo, si è discusso su dinamiche interne rese pubbliche e usate come scusa per rompere un alleanza da parte dei 5S. Il Partito Democratico resta l'unica forza in città così come in tutti i livelli per contrastare la peggiore delle destra. C'è la necessità di un rinnovamento degli organi dirigenziali ed uno sguardo a chi in questi anni ha fatto tanto sostenendo battaglie in favore dell'ambiente, tutela dei diritti civili, sostegno e supporto alle famiglie con soggetti affetti da disabilità, attenzione maggiore alle problematiche delle periferie sempre più lontane dal resto della città, uno sguardo alle nuove generazioni e al mondo scolastico ed universitario. Siamo convinti che tante sfide ci attendono e che solo all'interno del PD riusciremo portare avanti e vincere. La nostra scelta è quella di continuare un percorso ed una storia che ci ha contraddistinto negli anni con un identità riconoscibile e che vuole metterci la faccia nei prossimi appuntamenti elettorali".

Nota firmata da:

Cons. 4° Municipio PD

MIRKO GIACONE

Cons. 4° Municipio PD

ANDREA SPINA

Cons. 1° Municipio PD

FABRIZIO CADILI

Segr. Circolo PD 6° Municipio

GIUSEPPE FISICHELLA

Segr. Circolo PD 1° Municipio

DOMENICO FLORIO

Vicesegretaria GD

PANAREA CANNIZZO