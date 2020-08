Il ministro per il Sud Provenzano in visita a Pedara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Ringrazio il Ministro Provenzano per la grande disponibilità dimostrata verso il nostro territorio e per la fiducia che egli ha riposto nel progetto, sostenendo la mia candidatura a Sindaco di Pedara. Una grande prova di fiducia che rappresenta per me un ulteriore stimolo a dare il massimo per la mia terra. Oggi infatti, ancora più del passato, il popolo ha bisogno di sentire vicini i rappresentanti del Governo ,ed ha bisogno di tornare ad avere fiducia nelle Istituzioni. La presenza del Ministro Provenzano – che ha dalla sua oltre una grande preparazione anche la dinamicità e la voglia di fare dei giovani-, rappresenta la volontà di tutti noi di attuare uno sviluppo adeguato del territorio, che non avviene con gli slogan ma nel metterci la faccia, per dare una nuova immagine alla politica nazionale e nel riscatto della Sicilia. La politica ha infatti bisogno di giovani, occorre investire su di essi e non far passare più il concetto che sia invece a loro preclusa. Il progetto che stiamo portando avanti per Pedara conta molto sulla presenza di giovani uomini e donne, che insieme a coloro che hanno più esperienza sapranno dare la chiave di lettura giusta per riportare Pedara ai suoi antiche splendori, proiettandola nel futuro”.