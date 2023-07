Belpasso, ieri la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale

Si è tenuta ieri sera la seduta di insediamento del Consiglio comunale emerso dalle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi. Nel corso dei lavori, aperti col giuramento dei consiglieri neo eletti, si è votato il Presidente del consiglio comunale che - con 15 voti su 16 - è andato al consigliere Andrea Magrì, ex assessore nella scorsa amministrazione ed eletto nella lista civica “Insieme per Belpasso” a sostegno di Carlo Caputo. Con voto unanime – invece - è stato eletto vice Presidente del consiglio comunale Antonino Santonocito, il quale siede in opposizione per la lista “Prospettiva Comune”.

Il neo Sindaco Carlo Caputo ha poi prestato il giuramento di rito sulla Costituzione, per proseguire con la presentazione della Giunta comunale nelle persone di: Giovanni Bandieramonte (con deleghe a sanità, randagismo, politiche cimiteriali, affari legali, cultura), Massimo Condorelli (con deleghe a spettacolo, turismo, politiche dell’Etna, zona industriale, sviluppo economico), Daniela Tomasello (con deleghe alle pari opportunità, associazionismo e politiche giovanili, tutela e conservazione delle tradizioni popolari, verde pubblico e decoro urbano), Gaetano Campisi (vice sindaco con deleghe a transizione digitale, polizia municipale, personale), Danilo Distefano (con deleghe a bilancio, tributi, lavori pubblici, manutenzione, urbanistica). “Per noi è un grande onore rappresentare la nostra città nella sua totalità, centro e periferie – ha dichiarato Caputo.