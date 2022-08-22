rotate-mobile
Lunedì, 22 Agosto 2022
Coperto con pioggia debole
Accedi
Politica

Presentate le liste di Forza Nuova in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Forza Nuova partecipa da sola alle elezioni e non è collegata ad alcuna altra lista

Redazione 22 agosto 2022 19:11
Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday
Forza Nuova ha presentato le proprie liste su tutto il territorio nazionale. Oltre 300 Italiani hanno accettato con coraggio di mettersi in prima linea nella battaglia contro discriminazioni, soppressioni delle Libertà, globalismo e guerra. Anche in Sicilia sono state presentate domenica mattina a Palermo, presso la Corte d'Appello del Tribunale, le liste dei candidati di Forza Nuova - APF per le prossime elezioni politiche nazionali che si svolgeranno il 25 Settembre 2022. Forza Nuova ha presentato propri candidati, con liste complete, per tutti i collegi plurinominali ed uninominali di Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della Sicilia. Forza Nuova partecipa da sola alle elezioni e non è collegata ad alcuna altra lista.

Ecco le liste:

SENATO - SICILIA OCCIDENTALE


P O1
LOMBARDO CARMELO
BADALAMENTI LETIZIA
GRASSO ALDO
FIORE MARIA

U 01 - PALERMO
BADALAMENTI LETIZIA
U O2 - MARSALAMONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA

U 03 - GELA
LOMBARDO CARMELO


SENATO SICILIA ORIENTALE
P O2
FIORE MARIA
ALEPPO GIUSEPPE
MONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA
SICILIANO GIUSEPPE

U 04 - CATANIA
ALEPPO GIUSEPPE
U 05 - SIRACUSA
FIORE MARIA
U 06 - MESSINA
SICILIANO GIUSEPPE


 

CAMERA DEI DEPUTATI SICILIA 1


P 01
SAPIA AGATINO
GRILLO MONICA
FAZZOLARI ROCCO MARCELLO
FIORE NATALINA

U 01 - PALERMO
SAPIA AGATINO
U 02 - PALERMO
FIORE NATALINA
U 03 - BAGHERIA
ABATE ALESSIO GAETANO

P 02
ALBA PASQUALE
FIORE NATALINA
LEANZA GIANFRANCO ANTONIO
CATANIA CONCETTA MARIA

U 04 - GELA
RUSSO ALFIA
U 05 - AGRIGENTO
ALBA PASQUALE
U 06 - MARSALA
CATANIA CONCETTA MARIA

CAMERA DEI DEPUTATI SICILIA  2
P 01
GRILLO MONICA
BONANNO CONTI GIUSEPPE
CATANIA CONCETTA MARIA
ABATE GAETANO ALESSIO

U 05 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BONANNO CONTI GIUSEPPE
U 06 - MESSINA
LA DELFA CONCETTA


P 02
GRILLO MONICA
PANTÒ ROSARIO
LA DELFA CONCETTA
LEANZA GIANFRANCO ANTONIO

U 02 - CATANIA
GRILLO MONICA
U 03 - ACIREALE
SANTANOCITO VALERIA CARMELA


P 03
APRILE FRANCO
SANTANOCITO VALERIA CARMELA
VITA MARCO
RUSSO ALFIA

U 01 - RAGUSA
APRILE FRANCO
U 04 - SIRACUSA
VITA MARCO

© Riproduzione riservata

Redazione 22 agosto 2022 19:11
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Presentate le liste di Forza Nuova in Sicilia per le elezioni politiche 2022

CataniaToday è in caricamento