Presentate le liste di Forza Nuova in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Forza Nuova ha presentato le proprie liste su tutto il territorio nazionale. Oltre 300 Italiani hanno accettato con coraggio di mettersi in prima linea nella battaglia contro discriminazioni, soppressioni delle Libertà, globalismo e guerra. Anche in Sicilia sono state presentate domenica mattina a Palermo, presso la Corte d'Appello del Tribunale, le liste dei candidati di Forza Nuova - APF per le prossime elezioni politiche nazionali che si svolgeranno il 25 Settembre 2022. Forza Nuova ha presentato propri candidati, con liste complete, per tutti i collegi plurinominali ed uninominali di Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della Sicilia. Forza Nuova partecipa da sola alle elezioni e non è collegata ad alcuna altra lista.

Ecco le liste:

SENATO - SICILIA OCCIDENTALE



P O1

LOMBARDO CARMELO

BADALAMENTI LETIZIA

GRASSO ALDO

FIORE MARIA



U 01 - PALERMO

BADALAMENTI LETIZIA

U O2 - MARSALAMONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA



U 03 - GELA

LOMBARDO CARMELO





SENATO SICILIA ORIENTALE

P O2

FIORE MARIA

ALEPPO GIUSEPPE

MONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA

SICILIANO GIUSEPPE



U 04 - CATANIA

ALEPPO GIUSEPPE

U 05 - SIRACUSA

FIORE MARIA

U 06 - MESSINA

SICILIANO GIUSEPPE







CAMERA DEI DEPUTATI SICILIA 1



P 01

SAPIA AGATINO

GRILLO MONICA

FAZZOLARI ROCCO MARCELLO

FIORE NATALINA



U 01 - PALERMO

SAPIA AGATINO

U 02 - PALERMO

FIORE NATALINA

U 03 - BAGHERIA

ABATE ALESSIO GAETANO



P 02

ALBA PASQUALE

FIORE NATALINA

LEANZA GIANFRANCO ANTONIO

CATANIA CONCETTA MARIA



U 04 - GELA

RUSSO ALFIA

U 05 - AGRIGENTO

ALBA PASQUALE

U 06 - MARSALA

CATANIA CONCETTA MARIA



CAMERA DEI DEPUTATI SICILIA 2

P 01

GRILLO MONICA

BONANNO CONTI GIUSEPPE

CATANIA CONCETTA MARIA

ABATE GAETANO ALESSIO



U 05 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BONANNO CONTI GIUSEPPE

U 06 - MESSINA

LA DELFA CONCETTA





P 02

GRILLO MONICA

PANTÒ ROSARIO

LA DELFA CONCETTA

LEANZA GIANFRANCO ANTONIO



U 02 - CATANIA

GRILLO MONICA

U 03 - ACIREALE

SANTANOCITO VALERIA CARMELA





P 03

APRILE FRANCO

SANTANOCITO VALERIA CARMELA

VITA MARCO

RUSSO ALFIA



U 01 - RAGUSA

APRILE FRANCO

U 04 - SIRACUSA

VITA MARCO