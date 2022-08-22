Presentate le liste di Forza Nuova in Sicilia per le elezioni politiche 2022
Forza Nuova partecipa da sola alle elezioni e non è collegata ad alcuna altra lista
Ecco le liste:
P O1
LOMBARDO CARMELO
BADALAMENTI LETIZIA
GRASSO ALDO
FIORE MARIA
U 01 - PALERMO
BADALAMENTI LETIZIA
U O2 - MARSALAMONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA
U 03 - GELA
LOMBARDO CARMELO
SENATO SICILIA ORIENTALE
P O2
FIORE MARIA
ALEPPO GIUSEPPE
MONTAGNO CASTAGNOLO CARMELA
SICILIANO GIUSEPPE
U 04 - CATANIA
ALEPPO GIUSEPPE
U 05 - SIRACUSA
FIORE MARIA
U 06 - MESSINA
SICILIANO GIUSEPPE
P 01
SAPIA AGATINO
GRILLO MONICA
FAZZOLARI ROCCO MARCELLO
FIORE NATALINA
U 01 - PALERMO
SAPIA AGATINO
U 02 - PALERMO
FIORE NATALINA
U 03 - BAGHERIA
ABATE ALESSIO GAETANO
P 02
ALBA PASQUALE
FIORE NATALINA
LEANZA GIANFRANCO ANTONIO
CATANIA CONCETTA MARIA
U 04 - GELA
RUSSO ALFIA
U 05 - AGRIGENTO
ALBA PASQUALE
U 06 - MARSALA
CATANIA CONCETTA MARIA
CAMERA DEI DEPUTATI SICILIA 2
P 01
GRILLO MONICA
BONANNO CONTI GIUSEPPE
CATANIA CONCETTA MARIA
ABATE GAETANO ALESSIO
U 05 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BONANNO CONTI GIUSEPPE
U 06 - MESSINA
LA DELFA CONCETTA
P 02
GRILLO MONICA
PANTÒ ROSARIO
LA DELFA CONCETTA
LEANZA GIANFRANCO ANTONIO
U 02 - CATANIA
GRILLO MONICA
U 03 - ACIREALE
SANTANOCITO VALERIA CARMELA
P 03
APRILE FRANCO
SANTANOCITO VALERIA CARMELA
VITA MARCO
RUSSO ALFIA
U 01 - RAGUSA
APRILE FRANCO
U 04 - SIRACUSA
VITA MARCO